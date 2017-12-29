Турция рассказала об обслуживании С-400

Представители турецкой стороны рассказали о том, как будут обслуживаться четыре дивизиона зенитных комплексов С-400. Соответствующее заявление распространил секретариат оборонной промышленности Турции.

В сообщении уточняется, что поставка ПЗРК С-400 состоится в I квартале 2020 года. Обслуживание систем будет проводить турецкий персонал, а контроль осуществлять генштаб Турции, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Сумма сделки между Москвой и Анкарой на покупку С-400 составляет $ 2,5 млрд, 55% от этой суммы — российский кредит. Договор о поставках стороны подписали в сентябре. Кредитное соглашение о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400 представители сторон подписали в пятницу, 29 декабря, в Анкаре.