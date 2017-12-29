Кредитное соглашение по поставкам С-400 подписали Россия и Турция

Россия и Турция подписали кредитное соглашение о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400. Церемония подписания прошла в Анкаре. Ранее стало известно, что Турция покупает четыре дивизиона С-400, сумма сделки составляет $2,5 млрд, 55% от суммы — российский кредит.

Ранее турецкий лидер Эрдоган заявил, что кредит предполагается заключить в российских рублях. В ближайшее время ожидается официальное заявление по соглашению, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сирийского лидера Башара Асада террористом и заявил, что с ним невозможно сотрудничать в вопросе урегулирования ситуации в Сирии.