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Эрдоган назвал Асада террористом и отказался от сотрудничества с ним

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Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сирийского лидера Башара Асада террористом и заявил, что с ним невозможно сотрудничать в вопросе урегулирования ситуации в Сирии.

Об этом Эрдоган заявил в ходе визита в Тунис, сообщает «Газета.ру».

«Асад — однозначно террорист, который на государственном уровне занимался терроризмом», — приводит слова политика «Федеральное агентство новостей». Сирийское будущее невозможно с президентом, «который убил около миллиона своих граждан», добавил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что турецкому баскетболисту Энесу Кантеру, защищающему цвета клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс», грозит тюремный срок за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

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