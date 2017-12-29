Чавушоглу и Тиллерсон провели переговоры после возобновления выдачи виз

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор.

Информацию об этом распространил источник в Министерстве иностранных дел Турции в пятницу, 29 декабря.

«Наш министр провел телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном», — цитирует сообщение ТАСС.

По мнению журналистов, оба политика обсуждали снятие неиммиграционных виз в своих странах, осуществленное в четверг.

Поводом для дипломатического конфликта стало задержание в Турции 4 октября сотрудника генконсульства США Метина Топуза из-за связей с бывшими высокопоставленными сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Гюлен скрывается от преследования в США. Он отрицает причастность к госперевороту и, по его словам, «осуждает омерзительный путч и его исполнителей». Тем не менее, по обвинениям в попытке свержения власти и в связях с Гюленом в Турции находятся под арестом около 50 тыс. человек.