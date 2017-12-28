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Тиллерсон назвал борьбу с терроризмом главным приоритетом США

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Фото: REUTERS/Blair Gable
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Уничтожение терроризма остается одним из главных приоритетов администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Борьба с терроризмом продолжает оставаться одним из главных приоритетов для президента. Агрессивная стратегия администрации по противодействию «Исламскому государству» [ИГ, запрещена в РФ] наделяет командиров ВС США большими полномочиями на поле боя, давая нашим войскам больше свободы делать всё, что в их силах», — цитирует госсекретаря США газета The New York Times.

Тиллерсон отметил, что пока «военные помогали зачищать Ирак и Сирию от боевиков ИГ», дипломаты оказывали гуманитарную помощь населению, очищали территорию от мин, наладили поставку воды и электроэнергии.

Госсекретарь также добавил, что американские власти готовы сотрудничать с Пакистаном в борьбе с экстремистскими группировками, если Исламабад «продемонстрирует желание быть партнером» Вашингтона.

Как сообщал портал iz.ru, в ходе интервью Тиллерсон также обвинил Россию в подрыве суверенитета западных стран, вмешательстве в выборы других государств и вторжении в Грузию и Украину.  

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