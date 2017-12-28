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Тиллерсон обвинил РФ в подрыве суверенитета западных стран

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Фото: REUTERS/Blair Gable
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Отношения между Вашингтоном и Москвой складываются плохо из-за «вмешательства» России в выборы других стран. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Что касается России, то у нас нет иллюзий относительно режима, с которым мы имеем дело. В настоящее время у Соединенных Штатов плохие отношения с возрождающейся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние страны — Грузию и Украину — и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в наши и другие выборы», — цитирует госсекретаря США газета The New York Times.

По словам Тиллерсона, стороны не смогут «вести дела в привычном режиме» «без мирного разрешения ситуации на Украине», которое «должно начаться с соблюдения Россией Минских договоренностей».

При этом госсекретарь США отметил, что Вашингтон осознает «необходимость сотрудничества с Россией по темам, которые представляют обоюдный интерес», несмотря на «попытки защитить себя от российской агрессии». 

Как сообщал портал iz.ru, российские военные покинули СЦКК в Донбассе 19 декабря из-за провокаций с украинской стороны. 27 декабря Тиллерсон в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросил Россию вернуть наблюдателей в СЦКК в связи с «ростом насилия в Восточной Украине». По словам замминистра иностранных дел Григория Карасина, возвращение возможно в случае, если Киев изменит свою позицию

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