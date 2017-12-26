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Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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Фото: Global Look Prees/MFA Russia Press Service
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что американская агрессивная риторика не должна привести к взвинчиванию напряженности вокруг Корейского полуострова, передает ТАСС.

Стороны также договорились активизировать диалог по стратегической стабильности.

«При обсуждении двусторонних отношений Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее Лавров заявил в интервью телеканалу RT, что антитеррористические задачи не должны быть использованы для свержения неугодных режимов.

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