Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что американская агрессивная риторика не должна привести к взвинчиванию напряженности вокруг Корейского полуострова, передает ТАСС.

Стороны также договорились активизировать диалог по стратегической стабильности.

«При обсуждении двусторонних отношений Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее Лавров заявил в интервью телеканалу RT, что антитеррористические задачи не должны быть использованы для свержения неугодных режимов.