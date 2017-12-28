Тиллерсон заявил, что переговоры в Женеве приведут к «свободной от Асада» Сирии

Переговоры по Сирии в Женеве могут привести к созданию «свободной от Башара Асада и его семьи» стране. С таким заявлением выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы уверены, что реализация этих переговоров приведет к созданию Сирии, свободной от Башара Асада (президента Сирии) и его семьи», –– цитирует «РИА Новости» Тиллерсона.

При этом госсекретарь США отметил, что Вашингтон намерен сотрудничать с Россией по сирийскому вопросу, и это самый очевидный пример пересекающихся интересов Вашингтона и Москвы.

«Мы осознаем необходимость работы с Россией там, где пересекаются [наши] совместные интересы. Нигде это не очевидно более, чем в Сирии», –– добавил Тиллерсон.

11 ноября на саммите АТЭС президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп сделали совместное заявление по Сирии. В частности, в документе говорится о том, что «конфликт в Сирии не имеет военного решения и должен быть урегулирован политическим путем. Решение должно быть найдено в рамках Женевского процесса и переговоров в Астане».

При этом прошедший 14 декабря восьмой раунд женевских переговоров был признан провальным.

Как отметил постпред России при ООН в Женеве Алексей Бородавкин, сирийская оппозиция сделала невозможным участие в переговорах официальных представителей властей Сирии из-за требований отставки президента Башара Асада.