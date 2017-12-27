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Тиллерсон и Лавров обсудили важность женевского процесса по Сирии

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Фото: Global Look Prees/MFA Russia Press Service
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Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонной беседы обсудили важность женевского процесса в урегулировании сирийского конфликта. Соответствующее заявление распространила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

Представитель Госдепа напомнила, что целью женевских переговоров является мирное разрешение сирийской проблемы, сообщает ТАСС.

Восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве завершился безрезультатно из-за сирийской оппозиции, заявил постпред России при ООН в Женеве Алексей Бородавкин. 15 декабря спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал прошедшие переговоры «упущенной возможностью».

Восьмой раунд переговоров в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии проходил с 28 ноября по 15 декабря. Сирийская оппозиция и представители правительства при посредниках обсуждают новую конституцию Сирии и выборы в республике.

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