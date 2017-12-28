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Руководитель сирийских курдов приедет на Конгресс по нацдиалогу в Сочи

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Kurdishstruggle
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Представители «курдской автономной демократической власти в Сирии» примут участие в Конгрессе по национальному диалогу, который пройдет в Сочи 29–30 января 2018 года. Об этом сообщил командир Курдских сил самообороны (КСС) Сепан Хамо.

В интервью агентству Firat Хамо рассказал, что 155 курдских делегатов приедут на конгресс, несмотря на возражения Турции.

«Анкара стремится сорвать проведение конгресса, используя вопрос об участии в нем сирийских курдов», –– сказал лидер КСС.

Он отметил, что курды справились с задачами по борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).

«Задачи были выполнены в 2017 году на 100%. 2018 год станет в Сирии годом конфронтации с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ)», –– добавил Хамо.

22 декабря представитель правительства Сирии Башар Джаафари пообещал, что Дамаск приложит максимум усилий для подготовки к мероприятию в Сочи.

«Сирия будет участвовать в Конгрессе национального диалога в Сочи, и мы приложим все возможные усилия к успешной подготовке к этому мероприятию, которое представит хорошую основу для диалога между сирийцами», –– сказал Джаафари.

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