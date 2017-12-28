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США будут отстаивать свои интересы в отношениях с Китаем

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Фото: REUTERS/Bobby Yip
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США будут отстаивать свои интересы в отношениях с Китаем, в том числе в территориальном споре в Южно-Китайском море. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы также продолжим преследовать американские интересы в других сферах наших отношений [с Китаем], включая торговый дисбаланс, кражу интеллектуальной собственности и тревожную военную активность Китая в Южно-Китайском море и где-либо еще. Усиление Китая в экономической и военной сфере требует от Вашингтона и Пекина пересмотра отношений на ближайшие 50 лет», — цитирует госсекретаря США газета The New York Times.

На протяжении десятилетий Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона ведут спор по поводу территориальной принадлежности ряда островов в этой акватории, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, в ходе интервью Тиллерсон также обвинил Россию в подрыве суверенитета западных стран, вмешательстве в выборы других государств и вторжении в Грузию и Украину.  

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