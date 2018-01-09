Американский стратегический беспилотник провел разведку в Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе.

Информацию об этом распространили западные авиационные ресурсы во вторник, 9 января.

Дрон-разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с ЛНР и ДНР на высоте в 16 тыс. м, сообщает «Интерфакс».

В последний раз подобный полет был зафиксирован 7 декабря.

26 декабря портал iz.ru сообщил, что Росгвардия во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет использовать дроны для поиска неадекватных болельщиков. Ведомство планирует уделять особое внимание мерам, направленным на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений со стороны агрессивных фанатов.