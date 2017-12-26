Прямой эфир

Беспилотники будут применять для обеспечения безопасности на ЧМ-2018

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росгвардия во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет использовать дроны для поиска неадекватных болельщиков. Ведомство планирует уделять особое внимание мерам, направленым на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений со стороны агрессивных фанатов.

На территории Краснодарского края будут задействованы различные системы видеонаблюдения и контроля: беспилотные летательные аппараты, комплексы высотного видеонаблюдения, система «Безопасный город». Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на «Интерфакс».

Министерство транспорта России до сентября 2018 года представит план по интегрированию беспилотных авиационных систем (БАС) в воздушное пространство страны. Ведомство планирует создать систему контроля за полетами дронов и управления их движением по аналогии с системой регулирования воздушного трафика авиации общего назначения. Помимо этого, будет создан общий реестр всех дронов, внешних пилотов, производителей, поставщиков, эксплуатантов, сервисных организаций и страховщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разработка скоростного БЛА началась в интересах Минобороны РФ
Apple запатентовала новую навигационную систему для беспилотников

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017