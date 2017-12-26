Беспилотники будут применять для обеспечения безопасности на ЧМ-2018

Росгвардия во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет использовать дроны для поиска неадекватных болельщиков. Ведомство планирует уделять особое внимание мерам, направленым на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений со стороны агрессивных фанатов.

На территории Краснодарского края будут задействованы различные системы видеонаблюдения и контроля: беспилотные летательные аппараты, комплексы высотного видеонаблюдения, система «Безопасный город». Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на «Интерфакс».

Министерство транспорта России до сентября 2018 года представит план по интегрированию беспилотных авиационных систем (БАС) в воздушное пространство страны. Ведомство планирует создать систему контроля за полетами дронов и управления их движением по аналогии с системой регулирования воздушного трафика авиации общего назначения. Помимо этого, будет создан общий реестр всех дронов, внешних пилотов, производителей, поставщиков, эксплуатантов, сервисных организаций и страховщиков.