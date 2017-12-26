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Разработка скоростного БЛА началась в интересах Минобороны РФ

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Andreas Franke
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Контракт от Минобороны РФ на создание беспилотного летательного аппарата (БЛА) самолетного типа со скоростью 1 тыс. км в час получило Объединенное конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова.

Информацию об этом распространили во вторник, 26 декабря, источники в ОПК.

«Он должен быть оснащен турбореактивным двигателем, обеспечивающим беспилотному аппарату скорости полета, по крайней мере вдвое превышающие скорости винтовых беспилотников аналогичного класса», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Эксперты отмечают, что данный концепт будет аналогичен американскому БЛА Avenger.

11 декабря портал iz.ru рассказал, что новый беспилотник для Воздушно-десантных войск и Сухопутных войск России выходит на этап государственных испытаний.

Об этом заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков на сборах руководящего состава, подчеркнув, что это опытно-конструкторская работа по разработке многофункционального робототехнического комплекса на базе легкого и среднего шасси для решения задач обеспечения боевых действий.

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