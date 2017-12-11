Новый беспилотник для ВДВ вышел на этап госиспытаний

Новый беспилотник для Воздушно-десантных войск и Сухопутных войск России выходит на этап государственных испытаний, рассказал командующий ВДВ Андрей Сердюков на сборах руководящего состава.

«На этап государственных испытаний выходит опытно-конструкторская работа по разработке многофункционального робототехнического комплекса на базе легкого и среднего шасси для решения задач обеспечения боевых действий Сухопутных войск и ВДВ», — приводит его слова «РИА Новости».

Сердюков также рассказал, что на данный момент ведутся разработки парашютных систем различной грузоподъемности.

Ранее портал iz.ru рассказал, как генерал-полковник Сергей Суровикин, руководивший группой российских войск в Сирии, стал главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС).