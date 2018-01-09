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Росгвардия планирует создать спецподразделения для борьбы с дронами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Специальные группы для борьбы с беспилотниками могут быть созданы в подразделениях спецназа на особо охраняемых объектах. Об этом «Известиям» сообщил заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

«Мы рассматриваем варианты создания в составе наших подразделений спецназа групп для тестирования экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами», — пояснил замглавы федеральной службы.

Он отметил, что вопрос о штатных подразделениях прорабатывается совместно с ФСБ, ФСО и Минобороны. Ведомства также работают над созданием техники, способной распознавать беспилотники любого типа и эффективно им противодействовать. Несколько образцов сейчас проходят опытную эксплуатацию, однако они пока не соответствуют предъявленным требованиям.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Спецназ атакует дроны

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