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Минобороны предупредило об угрозе атак дронами боевиков в любой стране‍

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Фото: Global Look Prees/Ronen Tivony
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Министерство обороны России предупредило, что боевики в Сирии получили доступ к технологиям, которые позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в любой стране мира. Такое заявление в ведомстве сделали после атаки дронов, совершенной 6 января на российскую базу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

«Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных беспилотных летательных аппаратов в любой стране», — говорится в сообщении ведомства. 

В ведомстве также сообщили, что атака была совершена с помощью 13 дронов. Российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками боевиков, еще семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».

Также в Минобороны отметили, что данные беспилотники могли быть получены террористами только от развитой страны.

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