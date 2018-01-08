МО рассказало, где террористы могли взять беспилотники для атаки на Хмеймим

Беспилотники, которые были использованы террористами для атаки на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от развитой страны, обладающей высокими технологическими возможностями. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах», — говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, устройства были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. Кроме того, в прикрепленных к беспилотникам взрывных устройствах использовались взрыватели иностранного производства.

Каналы поставок технологий и устройств террористам устанавливаются.

Как писал портал iz.ru ранее 8 января, военные РФ предотвратили атаку дронов на авиабазу Хмеймим. Нападение планировалось со стороны Латакии.