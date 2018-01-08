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МО рассказало, где террористы могли взять беспилотники для атаки на Хмеймим

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Беспилотники, которые были использованы террористами для атаки на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от развитой страны, обладающей высокими технологическими возможностями. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. 

«Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах», — говорится в сообщении. 

По информации военного ведомства, устройства были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. Кроме того, в прикрепленных к беспилотникам взрывных устройствах использовались взрыватели иностранного производства.

Каналы поставок технологий и устройств террористам устанавливаются.

Как писал портал iz.ru ранее 8 января, военные РФ предотвратили атаку дронов на авиабазу Хмеймим. Нападение планировалось со стороны Латакии.

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