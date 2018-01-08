Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотников на авиабазу Хмеймим‍

Министерство обороны РФ раскрыло подробности атаки беспилотников террористов на авиабазу Хмеймим‍ в Сирии. Всего, по данным ведомства, атаку пытались совершить с помощью 13 дронов.

«С наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны на значительном удалении были выявлены 13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что десять беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками боевиков. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, другие три взорвались после столкновения с землей. Оставшиеся семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».

Ранее в январе стало известно, что российские военные предотвратили атаку дронов на авиабазу Хмеймим. Атака планировалась со стороны Латакии на северо-западе региона.