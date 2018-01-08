Прямой эфир

Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотников на авиабазу Хмеймим‍

0
Фото: ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны РФ раскрыло подробности атаки беспилотников террористов на авиабазу Хмеймим‍ в Сирии. Всего, по данным ведомства, атаку пытались совершить с помощью 13 дронов. 

«С наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны на значительном удалении были выявлены 13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что десять беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками боевиков. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, другие три взорвались после столкновения с землей. Оставшиеся семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».

Ранее в январе стало известно, что российские военные предотвратили атаку дронов на авиабазу Хмеймим. Атака планировалась со стороны Латакии на северо-западе региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сирийский журналист сообщил об атаке дронами авиабазы Хмеймим
Клинцевич уверен в безопасности базы Хмеймим после атаки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017