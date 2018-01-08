Российские военные сорвали атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Российские военные предотвратили атаку дронов на авиабазу Хмеймим, сообщает телеканал BBC со ссылкой на заявление Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.
Беспилотная атака планировалась со стороны Латакии на северо-западе региона. В субботу, 6 декабря, беспилотники были сбиты с территории авиабазы. Как уточняется в сообщении, дроны принадлежали «исламской фракции», действующей в этом районе. О наличии жертв или какого-либо ущерба пока не сообщается.
7 января сирийский журналист Кеворк Алмассиан сообщил в Twitter, что со стороны российской авиабазы Хмеймим в Сирии были слышны звуки сирены, стрельба и взрывы.
Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что в Сирии в настоящий момент достаточно российских военных для обеспечения усиленной охраны авиабазы.
Прошлая атака на данную территорию произошла 31 декабря, погибли двое военнослужащих.