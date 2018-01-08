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Российские военные сорвали атаку дронов на авиабазу Хмеймим

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Российские военные предотвратили атаку дронов на авиабазу Хмеймим, сообщает телеканал BBC со ссылкой на заявление Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Беспилотная атака планировалась со стороны Латакии на северо-западе региона. В субботу, 6 декабря, беспилотники были сбиты с территории авиабазы. Как уточняется в сообщении, дроны принадлежали «исламской фракции», действующей в этом районе. О наличии жертв или какого-либо ущерба пока не сообщается. 

7 января сирийский журналист Кеворк Алмассиан сообщил в Twitter, что со стороны российской авиабазы Хмеймим в Сирии были слышны звуки сирены, стрельба и взрывы

Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что в Сирии в настоящий момент достаточно российских военных для обеспечения усиленной охраны авиабазы.

Прошлая атака на данную территорию произошла 31 декабря, погибли двое военнослужащих.

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