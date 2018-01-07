Сирийский журналист сообщил об атаке дронами авиабазы Хмеймим

Сирийский журналист Кеворк Алмассиан сообщил в Twitter, что со стороны российской авиабазы Хмеймим в Сирии были слышны звуки сирены, стрельба и взрывы.

По его словам, возможно, на авиабазу было совершено нападение с использованием дронов. Официальной информации о новом обстреле пока не поступало, отмечает «Российская газета».

Ранее первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заподозрил США в организации нападения на авиабазу Хмеймим.

Напомним, 4 января Минобороны сообщило о гибели двоих российских военных при совершенном боевиками в ночь 31 декабря минометном обстреле авиабазы. Ведомство при этом опровергло информацию об уничтожении семи самолетов ВКС РФ.