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Сирийский журналист сообщил об атаке дронами авиабазы Хмеймим

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Сирийский журналист Кеворк Алмассиан сообщил в Twitter, что со стороны российской авиабазы Хмеймим в Сирии были слышны звуки сирены, стрельба и взрывы. 

По его словам, возможно, на авиабазу было совершено нападение с использованием дронов. Официальной информации о новом обстреле пока не поступало, отмечает «Российская газета».

Ранее первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заподозрил США в организации нападения на авиабазу Хмеймим.

Напомним, 4 января Минобороны сообщило о гибели двоих российских военных при совершенном боевиками в ночь 31 декабря минометном обстреле авиабазы. Ведомство при этом опровергло информацию об уничтожении семи самолетов ВКС РФ. 

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