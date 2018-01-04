Минобороны опровергло сообщение об уничтожении семи самолетов в Сирии

Появившаяся в СМИ информация об уничтожении семи самолетов при минометном обстреле российской авиабазы Хмеймим в Сирии не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что авиабаза подверглась минометному обстрелу 31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток. База была атакована мобильной диверсионной группой боевиков. В результате обстрела погибли двое военнослужащих.

Ранее в СМИ появилась информация, что при минометном обстреле авиабазы Хмеймим якобы были уничтожены семь самолетов ВКС РФ.

Как писал портал iz.ru, накануне Минобороны РФ сообщило, что 31 декабря в Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24. В ведомстве отметили, что огневого воздействия на воздушное судно не было, а причиной крушения стала техническая неисправность.

Вертолет совершил жесткую посадку в 15 км от аэродрома Хама. Оба пилота погибли, борттехник получил травмы различной степени тяжести.