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Минобороны опровергло сообщение об уничтожении семи самолетов в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Появившаяся в СМИ информация об уничтожении семи самолетов при минометном обстреле российской авиабазы Хмеймим в Сирии не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что авиабаза подверглась минометному обстрелу 31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток. База была атакована мобильной диверсионной группой боевиков. В результате обстрела погибли двое военнослужащих.

Ранее в СМИ появилась информация, что при минометном обстреле авиабазы Хмеймим якобы были уничтожены семь самолетов ВКС РФ.

Как писал портал iz.ru, накануне Минобороны РФ сообщило, что 31 декабря в Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24. В ведомстве отметили, что огневого воздействия на воздушное судно не было, а причиной крушения стала техническая неисправность.

Вертолет совершил жесткую посадку в 15 км от аэродрома Хама. Оба пилота погибли, борттехник получил травмы различной степени тяжести.

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