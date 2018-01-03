Минобороны рассказало о причинах крушения российского Ми-24 в Сирии

По предварительным данным, причиной крушения российского вертолета Ми-24 в Сирии стала техническая неисправность воздушного судна.

Об этом сообщило Минобороны РФ, уточнив, что огневого воздействия на вертолет не было, передает «РИА Новости».

Оборонное ведомство также отметило, что борттехник вертолета при крушении получил травмы. Его «оперативно эвакуировали на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи».

Как сообщал портал iz.ru, крушение произошло в воскресенье, 31 декабря. Тогда российский Ми-24 совершил жесткую посадку в 15 км от аэродрома Хама, оба пилота погибли.