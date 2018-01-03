В Иране призвали США вывести войска с территории Сирии

Американскому военному присутствию на территории Сирии «необходимо положить конец». Такое мнение во вторник выразил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Как заявил Шамхани в интервью телеканалу «Аль-Маядин», в отличии от военных сил Ирана и России, которые поддерживают законное правительство, Соединенные штаты «не согласовали с Дамаском направление туда своих солдат».

«Американские оккупационные силы должны покинуть Сирию, они не могут там находиться в течение длительного срока. Мы будем требовать этого со всех международных трибун и осуждать оккупацию», — заключил иранский адмирал.