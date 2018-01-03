Два пилота погибли при крушении российского вертолета в Сирии

В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за технической неисправности.

В Минобороны России сообщили, что инцидент произошел в воскресенье, 31 декабря. Вертолет совершил жесткую посадку в 15 км от аэродрома, оба пилота погибли, передает «Интерфакс».

Борттехник получил травмы и был доставлен на аэродром Хмеймим. Ему оказали медицинскую помощь.

В оборонном ведомстве добавили, что «никакого огневого воздействия» по российскому вертолету не было.