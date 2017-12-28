Боевики вывели из строя крупную ТЭЦ в Сирии

В сирийской провинции Хама боевики вывели из строя теплоэлектростанции «Зара» ракетным ударом. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на заявление министерства энергетики Сирии.

«Вооруженные группировки атаковали ракетами электростанцию «Зара» в провинции Хама, в результате чего ТЭЦ выведена из строя, нанесен материальный ущерб», — сказано в заявлении.

В результате атаки время отключения электричества в городах на побережье, на севере и в центральной части страны увеличится. Ведутся восстановительные работы.

27 декабря ЗРПК «Панцирь-С1» перехватил две ракеты, выпущенные террористами по авиабазе Хмеймим. Еще одна ракета до места назначения не долетела.