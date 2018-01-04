Лидер «Хезболлах» назвал сроки окончательной победы в Сирии

Вооруженные конфликт на территории Сирии продлится максимум 1-2 года, заявил лидер ливанской партии «Хезболлах» Хасан Насрулла.

Бойцы вооруженной милиции «Хезболлах» поддерживают сирийскую правительственную армию с 2012 года. По словам лидера партии, вывод шиитских добровольцев с территории САР «зависит от результата войны и решения руководства» страны. Он добавил, что сирийское правительство и добровольцы достигли больших успехов, однако «окончательная победа над террористами еще не достигнута».

«Группировка ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) сокрушена, но ее боевики еще остаются в Сирии, Ливии и других местах, кроме того, существует еще одна террористическая организация - «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ)», — напомнил Насрулла.