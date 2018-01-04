Прямой эфир

Лидер «Хезболлах» назвал сроки окончательной победы в Сирии

0
Фото: REUTERS/Alaa al-Faqir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные конфликт на территории Сирии продлится максимум 1-2 года, заявил лидер ливанской партии «Хезболлах» Хасан Насрулла.

Бойцы вооруженной милиции «Хезболлах» поддерживают сирийскую правительственную армию с 2012 года. По словам лидера партии, вывод шиитских добровольцев с территории САР «зависит от результата войны и решения руководства» страны. Он добавил, что сирийское правительство и добровольцы достигли больших успехов, однако «окончательная победа над террористами еще не достигнута».

«Группировка ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) сокрушена, но ее боевики еще остаются в Сирии, Ливии и других местах, кроме того, существует еще одна террористическая организация - «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ)», — напомнил Насрулла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военные РФ обсудили перемирие в Сирии с представителями оппозиции
Сирийская армия разбила террористов в двух провинциях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017