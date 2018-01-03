Военные РФ обсудили перемирие в Сирии с представителями оппозиции

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) обсудили основные условия перемирия с шейхами, которые имеют влияние на незаконные вооруженные формирования.

За сутки военные провели 12 встреч и переговоров, рассказал представитель Центра, генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, ведутся переговоры о присоединении к режиму прекращения огня населенных пунктов в провинции Эль-Кунейтра, а также с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск и Хама.

В целом Евтушенко оценил обстановку в зонах деэскалации как стабильную. Отдельные случаи нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в провинции Идлиб и пригородах Дамаска, сообщает «Интерфакс».

За сутки в свои дома в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор вернулись 123 сирийца.