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На базе Хмеймим в Сирии убиты двое российских военнослужащих

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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При обстреле боевиками территории российской военной базы Хмеймим погибли двое военнослужащих.

«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков», — говорится в официальном сообщении Министерства обороны РФ.

Сирийские органы безопасности приступили «к поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков», Территория, прилегающая к авиабазе. взята под усиленную охрану, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, Россия оставит за собой военные базы в Хмеймиме и Тартусе. Авиабаза Хмеймим открыта РФ 30 сентября 2015 года с использованием инфраструктуры заброшенного аэропорта имени Басиля Аль-Асада в 25 км южнее сирийского города Латакия.

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