На базе Хмеймим в Сирии убиты двое российских военнослужащих

При обстреле боевиками территории российской военной базы Хмеймим погибли двое военнослужащих.

«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков», — говорится в официальном сообщении Министерства обороны РФ.

Сирийские органы безопасности приступили «к поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков», Территория, прилегающая к авиабазе. взята под усиленную охрану, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, Россия оставит за собой военные базы в Хмеймиме и Тартусе. Авиабаза Хмеймим открыта РФ 30 сентября 2015 года с использованием инфраструктуры заброшенного аэропорта имени Басиля Аль-Асада в 25 км южнее сирийского города Латакия.