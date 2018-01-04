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Клинцевич заподозрил США в организации нападения на авиабазу Хмеймим

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал нападение боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии.

«Это произошло только потому, что были вывезены наши войска, их осталось вполне достаточно для функционирования военной базы», — приводит слова сенатора RT.

Он отметил, что после заявления Минобороны РФ об уничтожении террористической группировки «Исламское Государство» (ИГ, запрещена в РФ), произошла активизация спецслужб США «по восстановлению их инструментария, который был потерян».

«Не исключаю, что та группа, которая проводила этот диверсионный акт, представляя ИГИЛ, была под руководством кого-нибудь из американских спецназовцев. Подошли, сделали несколько выстрелов из миномета, и ушли», — добавил Клинцевич в интервью НСН.

При этом он выразил уверенность в том, что американцы и дальше будут стремиться воспользоваться ситуацией. При этом сенатор рекомендовал военным США не «шутить с нами в подобной методике особенно накануне праздников».

Минобороны ранее сообщило о гибели двоих российских военных при совершенном боевиками в ночь 31 декабря минометном обстреле авиабазы Хмеймим. Ведомство при этом опровергло информацию об уничтожении при обстреле семи самолетов ВКС РФ. 

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