Клинцевич уверен в безопасности базы Хмеймим после атаки

Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что в Сирии в настоящий момент достаточно российских военных для обеспечения усиленной охраны авиабазы Хмеймим в Сирии, которая подверглась обстрелу со стороны боевиков.

«Разумеется, все необходимые выводы будут сделаны, что сведет возможности внезапного нападения к минимуму. Не сомневаюсь, что российские военные вполне обойдутся имеющимися силами в Сирии. Их вполне достаточно для усилия охраны базы», – приводит слова сенатора «Интерфакс».

Ранее в Минобороны России сообщили, что на территории базы Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) «Хмеймим» усилены меры безопасности после обстрела боевиками в ночь на 31 декабря 2017 года.

В результате нападения погибли двое российских военных.

Информацию об уничтожении семи самолетов ВКС России в оборонном ведомстве опровергли.