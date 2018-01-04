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Минобороны рассказало о предпринятых после обстрела базы Хмеймим мерах

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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После унесшей жизни двоих российских военнослужащих атаки боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии, на прилегающей к базе территории введена усиленная охрана. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство отмечает, что сирийские органы безопасности проводят «мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков», — передает «Интерфакс».

Экс-главком внутренних войск РФ генерал армии Анатолий Куликов рассказал агентству, что считает осуществленную атаку на Хмеймим результатом недостаточной охраны базы.

«То, что случилось, свидетельствует, что были приняты недостаточные меры для боевого охранения базы. Я уверен, что будут сделаны серьезные выводы. В Сирии достаточно опытные и серьезные командиры», — заявил Куликов.

Как писал портал iz.ru, Минобороны ранее сообщило о гибели двоих российских военных при совершенном боевиками в ночь 31 декабря минометном обстреле авиабазы Хмеймим. 

Ведомство при этом опровергло появившуюся в СМИ информацию об уничтожении террористами при обстреле семи самолетов ВКС России. 

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