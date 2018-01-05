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Охрану авиабазы Хмеймим усилили после атаки боевиков

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Министерстве обороны РФ рассказали о мерах, предпринятых после атаки на военную базу Хмеймим в Сирии 31 декабря.

Как сообщает РЕН ТВ, сирийские силовики усилили охрану территории, расположенной недалеко от аэродрома.

Отмечается, что в данный момент продолжается поиск террористов, причастных к атаке на авиабазу.

Минобороны ранее сообщило о гибели двоих российских военных при совершенном боевиками в ночь 31 декабря минометном обстреле авиабазы Хмеймим. Ведомство при этом опровергло информацию об уничтожении при обстреле семи самолетов ВКС РФ. 

При этом первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заподозрил в организации нападения американские спецслужбы.

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