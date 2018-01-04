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Более 20 жителей Дамаска пострадали при обстреле боевиками

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Фото: Global Look Prees/George Panagakis
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Одна женщина погибла, еще 22 человека пострадали в результате минометного обстрела в четверг центра Дамаска боевиками. Об этом сообщает сирийское агентство Sana со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что вооруженные террористические группировки запустили минометный снаряд в район Эль-Амара. Данный квартал располагается в районе мечети Омейядов в исторической части Дамаска.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российский вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в 15 км от аэродрома Хама, оба его пилота погибли. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Борттехник получил травмы и был доставлен на аэродром Хмеймим. Ему была оказана медицинская помощь.

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