Более 20 жителей Дамаска пострадали при обстреле боевиками

Одна женщина погибла, еще 22 человека пострадали в результате минометного обстрела в четверг центра Дамаска боевиками. Об этом сообщает сирийское агентство Sana со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что вооруженные террористические группировки запустили минометный снаряд в район Эль-Амара. Данный квартал располагается в районе мечети Омейядов в исторической части Дамаска.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российский вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в 15 км от аэродрома Хама, оба его пилота погибли. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Борттехник получил травмы и был доставлен на аэродром Хмеймим. Ему была оказана медицинская помощь.