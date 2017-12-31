Один человек погиб при обстреле боевиками предместья Дамаска и лагеря беженцев

Боевики обстреляли из минометов предместья Дамаска и лагерь беженцев, погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом заявило сирийское агентство САНА в воскресенье, 31декабря.

Удар был нанесен из пригорода столицы Сирии, Восточной Гуты, сообщает «РИА Новости».

На западе Восточной Гуты обстановка остается напряженной из-за провокаций, которые устраивают группировки «Ахрар аш-Шам» и «Джабхат ан-Нусра» (запрещены в России).

28 ноября сообщалось, что в Сирии созданы четыре зоны деэскалации, в которых действует режим прекращения боевых действий.

Первая, наиболее обширная, расположена на севере Сирии и захватывает провинцию Идлиб и граничащие с ней северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама. Вторая зона находится на севере провинции Хомс, третья — в Восточной Гуте, четвертая зона — на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах провинций Дейра и Кунейтра.