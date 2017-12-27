Под Дамаском готовится вывод боевиков «Джебхат ан-Нусры»

В регион Западная Гута под Дамаском прибыла колонна автобусов для эвакуации боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливанскую газету «Ад-Дияр».

Автобусы были направлены в населенные пункты Бейт-Джин и Магар-эль-Мир, они направят полевых командиров группировки и часть боевиков в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии, остальных — в город Дераа на границе с Иорданией. Предполагается, что территорию покинут 300 боевиков с семьями, еще 500 будут выведены из селения Мусалаха. Вывод террористов будет проходить в несколько этапов.

В конце прошлой недели боевики «Джебхат ан-Нусры» были окружены и согласились на переговоры с сирийскими военными. Согласно условиям примирения, террористы должны были сложить оружие и переместиться с семьями в Дераа или Идлиб.

26 декабря сообщалось, что члены «Джебхат ан-Нусры» нарушили соглашение о прекращении огня в Западной Гуте, атаковав позиции сирийской армии в районе Харфа. 27 декабря началась эвакуация нуждающихся в медицинской помощи из Восточной Гуты в Дамаск.

Как заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 27 декабря, окончательный разгром группировки в Сирии произойдет в 2018 году. Он отметил, что боевики находятся в зонах дислокации.