Коалиция США опровергла обвинения в подготовке боевиков ИГ

Коалиция во главе с США не занимается подготовкой боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) на своей базе Эт-Танф в Сирии, заявил представитель международной группы войск, участвующих в операции «Непоколебимая решимость».

Так он ответил на заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о том, что в Эт-Танфе находятся отряды боевиков, которые после проведенной с ними работы «перекрашиваются» и берут другие названия, в частности «Новая сирийская армия».

«В первую очередь Соединенные Штаты самолично не проводят какие-либо операции в Ираке и Сирии. США являются членом коалиции, состоящей из 74 стран, чья цель — добиться устойчивого поражения ИГ в Ираке и Сирии», — приводит его слова ТАСС.

Военный добавил, что обвинения в подготовке бойцов ИГ абсурдны и ложны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Минобороны РФ обвинило США в формировании новой армии из остатков боевиков ИГ в Сирии. По информации ведомства, в лагере беженцев в провинции Эль-Хасека под руководством американцев создаются новые банды, именуемые «Новая сирийская армия».

О формировании армии узнали и арабские СМИ. По их данным, коалиция оказывает боевикам техническую помощь, поставляет оружие и занимается военной подготовкой. Предполагается, что численность новой структуры составит порядка 100 тыс. человек.