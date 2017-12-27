Прямой эфир

Коалиция США опровергла обвинения в подготовке боевиков ИГ

0
Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коалиция во главе с США не занимается подготовкой боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) на своей базе Эт-Танф в Сирии, заявил представитель международной группы войск, участвующих в операции «Непоколебимая решимость».

Так он ответил на заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о том, что в Эт-Танфе находятся отряды боевиков, которые после проведенной с ними работы «перекрашиваются» и берут другие названия, в частности «Новая сирийская армия».

«В первую очередь Соединенные Штаты самолично не проводят какие-либо операции в Ираке и Сирии. США являются членом коалиции, состоящей из 74 стран, чья цель — добиться устойчивого поражения ИГ в Ираке и Сирии», — приводит его слова ТАСС.

Военный добавил, что обвинения в подготовке бойцов ИГ абсурдны и ложны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Минобороны РФ обвинило США в формировании новой армии из остатков боевиков ИГ в Сирии. По информации ведомства, в лагере беженцев в провинции Эль-Хасека под руководством американцев создаются новые банды, именуемые «Новая сирийская армия».

О формировании армии узнали и арабские СМИ. По их данным, коалиция оказывает боевикам техническую помощь, поставляет оружие и занимается военной подготовкой. Предполагается, что численность новой структуры составит порядка 100 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США опровергли разгром ИГ в Сирии
Кадыров заявил о желании сдаться одного из «влиятельных командиров» в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017