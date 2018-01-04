Прямой эфир

Ребенок стал жертвой обстрела Дамаска боевиками

0
Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате минометного обстрела сирийской провинции Дамаск террористами погибли девочка и женщина. Об этом сообщает представитель городского полицейского управления.

По его словам, в результате атаки получили ранения мать и сестра погибшей девочки. Всего пострадали 24 мирных жителя, передает агентство САНА

Как сообщал портал iz.ru, один из двух совершенных террористами обстрелов был нацелен на район Эль-Амара в исторической части Дамаска. В этом районе находится мечеть Омейядов. 

Вторая атака была направлена на населенный пункт, расположенный в предместье Хараста. Там снаряды взорвались поблизости от пекарни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кабуле 15 человек погибли при самоподрыве террориста-смертника
Минобороны рассказало о предпринятых после обстрела базы Хмеймим мерах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017