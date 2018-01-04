Ребенок стал жертвой обстрела Дамаска боевиками

В результате минометного обстрела сирийской провинции Дамаск террористами погибли девочка и женщина. Об этом сообщает представитель городского полицейского управления.

По его словам, в результате атаки получили ранения мать и сестра погибшей девочки. Всего пострадали 24 мирных жителя, передает агентство САНА.

Как сообщал портал iz.ru, один из двух совершенных террористами обстрелов был нацелен на район Эль-Амара в исторической части Дамаска. В этом районе находится мечеть Омейядов.

Вторая атака была направлена на населенный пункт, расположенный в предместье Хараста. Там снаряды взорвались поблизости от пекарни.