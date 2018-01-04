В Кабуле 15 человек погибли при самоподрыве террориста-смертника
Не менее 15 человек погибли при теракте в Кабуле, около 25 пострадали в результате самоподрыва террориста-смертника возле полицейского поста, сообщает телеканал Tolo News. По его данным, взрыв прогремел в квартале Банои в девятом районе Кабула.
15 Killed, Dozens Wounded In Kabul Explosionhttps://t.co/GmapWoqlMi pic.twitter.com/hhzj0VylnS— TOLOnews (@TOLOnews) 4 января 2018 г.
По информации телеканала, в настоящее время место происшествия оцеплено силовыми структурами.
Отмечается, что ранее утром в данном районе произошел конфликт между владельцами лавок и сотрудниками полиции. Столкновение произошло после того, как стражи порядка пытались арестовать торговцев за незаконную реализацию спиртного.