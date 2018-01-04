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В Кабуле 15 человек погибли при самоподрыве террориста-смертника

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Rahmat Alizadah
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Не менее 15 человек погибли при теракте в Кабуле, около 25 пострадали в результате самоподрыва террориста-смертника возле полицейского поста, сообщает телеканал Tolo News. По его данным, взрыв прогремел в квартале Банои в девятом районе Кабула.

 

 

По информации телеканала, в настоящее время место происшествия оцеплено силовыми структурами.

Отмечается, что ранее утром в данном районе произошел конфликт между владельцами лавок и сотрудниками полиции. Столкновение произошло после того, как стражи порядка пытались арестовать торговцев за незаконную реализацию спиртного.

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