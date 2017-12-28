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Более 40 человек погибли при двойном теракте в Кабуле

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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До 41 человека возросло число погибших при двойном теракте в столице Афганистана городе Кабуле. Пострадали более 80 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал.

Ранее сообщалось о 40 погибших и 30 пострадавших.

Двойной теракт произошел утром в четверг на западе Кабула, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в России. Первый взрыв осуществил смертник, затем сработали две мины, установленные на стенах культурного центра.

Президент России Владимир Путин заявил ранее, что ситуация в Афганистане деградировала после сокращения американского военного контингента. 

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