Прямой эфир

В Афганистане ликвидировали почти 90 боевиков за последние 24 часа

0
Фото: REUTERS/Omar Sobhani
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительственным силам Афганистана за последние сутки удалось ликвидировать не менее 86 боевиков, пишет ТАСС.

По данным агентства «Бахтар», среди уничтоженных боевиков были три полевых командира движения «Талибан» (Запрещено в РФ. — Ред.).

Спецоперации прошли сразу в южных, северных, восточных и центральных провинциях страны. Семь боевиков были задержаны, более 30 ранены.

25 декабря президент России Владимир Путин заявил, что после сокращения американского военного контингента в Афганистане ситуация в стране деградировала. Он отметил, что талибы обосновались на границе Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном. Кроме того, в стране появились боевики террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ. — Ред.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Взрыв прогремел в столице Афганистана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017