В Афганистане ликвидировали почти 90 боевиков за последние 24 часа

Правительственным силам Афганистана за последние сутки удалось ликвидировать не менее 86 боевиков, пишет ТАСС.

По данным агентства «Бахтар», среди уничтоженных боевиков были три полевых командира движения «Талибан» (Запрещено в РФ. — Ред.).

Спецоперации прошли сразу в южных, северных, восточных и центральных провинциях страны. Семь боевиков были задержаны, более 30 ранены.

25 декабря президент России Владимир Путин заявил, что после сокращения американского военного контингента в Афганистане ситуация в стране деградировала. Он отметил, что талибы обосновались на границе Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном. Кроме того, в стране появились боевики террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ. — Ред.).