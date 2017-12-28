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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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Международная террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт, произошедший в четверг, 28 декабря, в Кабуле. Об этом передает AFP.

По уточненным данным, два взрыва произошли в западной части столицы Афганистана вблизи здания местного информагентства. В результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек, пострадали более 30. Первое взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. Позднее сработали две магнитные мины, установленные на стенах культурного центра. В этот момент в нем проходили занятия для детей.

Президент Афганистана Ашраф Гани теракт в Кабуле назвал преступлением против человечности. Афганский лидер подчеркнул, что атаки являются нападением на ислам и на все общечеловеческие ценности.

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