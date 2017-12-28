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Четыре человека погибли при взрыве в Кабуле

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Фото: Global Look Prees/Rahmat Alizadah
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По меньшей мере четыре человека погибли и шесть пострадали при взрыве в Кабуле.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на афганские СМИ.

По их данным, взрыв прогремел 28 декабря рядом с одной из мечетей.

Отмечается, что целью взрыва было местное новостное агентство Sada-i-Afghan.

Взрывное устройство, скорее всего, привел в действие террорист-смертник.

Накануне сообщалось, что правительственным силам Афганистана за сутки удалось ликвидировать не менее 86 боевиков.

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