Четыре человека погибли при взрыве в Кабуле

По меньшей мере четыре человека погибли и шесть пострадали при взрыве в Кабуле.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на афганские СМИ.

По их данным, взрыв прогремел 28 декабря рядом с одной из мечетей.

Отмечается, что целью взрыва было местное новостное агентство Sada-i-Afghan.

Взрывное устройство, скорее всего, привел в действие террорист-смертник.

Накануне сообщалось, что правительственным силам Афганистана за сутки удалось ликвидировать не менее 86 боевиков.