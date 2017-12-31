Авиацию ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских Ту-95

Авиабаза австралийских военно-воздушных сил в городе Дарвин была приведена в повышенную боевую готовность из-за пролета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в нейтральных водах у берегов Индонезии. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в начале декабря. По сообщению Министерства обороны Австралии, авиабаза была в боевой готовности непродолжительное время. Мера была отменена после завершения российскими самолетами учебных маневров. Отмечается, что ракетоносцы воздушное пространство Австралии не нарушали.

Эксперты, опрошенные The Guardian, считают, что патрулирование российских самолетов в нейтральных водах Тихого океана осуществляется с целью расширить влияние Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Это напоминание о том, что Россия здесь и хочет быть игроком в сфере безопасности Тихоокеанского региона», — цитирует газета эксперта по вопросам нацбезопасности Австралии Питера Дженнингса.

5 декабря Минобороны РФ сообщило, что два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-95МС и два военно-транспортных самолета Ил-76МД ВКС России нанесли международный визит в Индонезию. Самолеты вылетели с аэродрома в Амурской области и приземлились в индонезийском Биаке.

7 декабря российские самолеты вернулись на место базирования, проведя восьмичасовое патрулирование нейтральных вод Тихого океана. Дальняя авиация РФ регулярно выполняет патрульные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.