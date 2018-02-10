Эксперты сравнили российский истребитель Су-35 с американским F-35

Аналитики издания National Interest сравнили российский истребитель четвертого поколения Су-35 с американскими самолетами-невидимками пятого поколения F-22 и F-35.

Американские эксперты выразили уверенность, что Су-35 совершенно не уступает истребителям четвертого поколения, произведенным в США. При этом они решили проанализировать, способен ли российский самолет противостоять истребителям пятого поколения F-22 и F-35.

В основу сравнения легли боевые действия с участием Су-35 на дальнем и ближнем расстояниях.

Аналитики отметили, что системы радиоподавления и вооружения, а также скорость российского самолета позволяют ему успешно вести безвизуальный бой. В ближнем бою Су-35 получает преимущество за счет своей маневренности.

В связи с этим издание считает, что в случае боя между Су-35 и F-35 американский самолет столкнется со сложностями, так как, помимо перечисленных характеристик, российский истребитель при помощи наземных РЛС низких частот, инфракрасных поисково-следящих систем и пассивной фазированной антенны, сможет быстрее обнаружить своего противника-«невидимку» и приблизиться к нему на расстояние нанесения удара.

Однако издание предполагает, что американский стелс-истребитель успеет запустить достаточно большое количество ракет до момента приближения Су-35.

В итоге эксперты пришли к выводу, что по-настоящему оценить два истребителя можно только при реальном бое между ними.

Су-35 введен в эксплуатацию в 2014 году.

F-35 принят на вооружение в США в 2015 году.

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