Истребитель Су-35 отлично проявил себя в Сирии, исправность самолетов была всегда выше 80%.

Информацию об этом распространил замминистра обороны РФ Юрий Борисов в четверг, 8 февраля.

«На сегодняшний день, я считаю, это один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, ему нет равных сегодня в воздухе», — цитирует его «РИА Новости».

4 февраля портал iz.ru рассказал о том, что в течение 2018 года в Воздушно-космические силы поступит более 100 единиц модернизированных истребителей Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации.

В 2017 году военные получили около 200 современных самолетов и вертолетов, более 100 единиц вооружения ПВО и ПРО.