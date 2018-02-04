Российские ВКС получат более ста современных вертолетов и самолетов

В течение 2018 года в Воздушно-космические силы поступит более 100 единиц модернизированных истребителей Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации.

Кроме того, ожидаются поставки «других типов авиатехники», более десяти дивизионных комплектов зенитно-ракетных комплексов С-400 и «Панцирь-С».

В 2017 году военные получили около 200 современных самолетов и вертолетов, более 100 единиц вооружения ПВО и ПРО, сообщает телеканал «Звезда».

Как писал iz.ru, в России принята новая Государственная программа вооружения на 2018–2027 годы.