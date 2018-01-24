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Су-57 c новейшим оружием начал практические полеты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Истребитель пятого поколения Су-57, оснащенный новейшим высокоточным вооружением, начал полеты. Оружие установлено как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске военного самолета.

Глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал в интервью, что Су-57 приступил к практическим полетам, сообщает ТАСС.

Тестирование пусков и основные работы по тестированию авиационных средств поражения начнутся в скором времени, уточняет телеканал «Звезда».

В начале января Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступила к испытаниям десятого опытного образца истребителя пятого поколения Су-57. Первый полет Су-57 совершил 29 января 2010 года. Ожидается, что машина сможет развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, дальность ее полета составит около 4,3 тыс. км. 

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