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Американский генерал выразил обеспокоенность модернизацией армии РФ

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Фото: Global Look Press/Zhang Jun
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Джозеф Данфорд выразил обеспокоенность модернизацией Вооруженных сил РФ.

По его словам, «нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие».

«Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся», — сказал генерал журналистам.

Ранее обозреватель американского военно-политического журнала The National Interest привел список самого мощного российского оружия, который он составил по итогам анализа совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017».

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