Американский генерал выразил обеспокоенность модернизацией армии РФ
Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Джозеф Данфорд выразил обеспокоенность модернизацией Вооруженных сил РФ.
По его словам, «нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие».
«Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся», — сказал генерал журналистам.
Ранее обозреватель американского военно-политического журнала The National Interest привел список самого мощного российского оружия, который он составил по итогам анализа совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017».