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Минобороны России передадут 14 истребителей Су-30СМ в 2018 году

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В 2018 году Минобороны России передадут 14 истребителей Су-30СМ, сообщил журналистам замглавы ведомства Юрий Борисов в ходе посещения Иркутского авиационного завода.

«В этом году объем производственной программы всего 24 самолета: 10 самолетов Як-130, 12 самолетов для ВКС и два для ВМФ — Су-30СМ», — цитирует Борисова агентство «РИА Новости».

По его словам, 17 самолетов уже находятся в цехе окончательной сборки.

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что истребитель Су-35 отлично проявил себя в Сирии, исправность самолетов была всегда выше 80%.

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